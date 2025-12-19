Cuatro agentes heridos y 13 detenidos tras las protestas de agricultores en Bruselas

En el informe, las autoridades policiales desligaron la manifestación oficial de productores agrícolas que arrancó en la Estación del Norte, de los disturbios que se produjeron en el barrio europeo y, principalmente, en la plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo, e incidieron en que los causantes de los incidentes violentos se reunieron allí espontáneamente.

En concreto, se produjeron seis arrestos administrativos y siete judiciales, que se llevaron a cabo después de la manifestación, y también cuatro agentes resultaron heridos en incidentes ocurridos al margen de la protesta oficial.

Además, durante los enfrentamientos entre la Policía y quienes protestaban, un hombre tuvo que ser atendido por una grave lesión en la cabeza, aunque se desconoce si fue un manifestante o un periodista, según la citada agencia.

Las autoridades cuantificaron 950 tractores en el barrio europeo, donde se lanzaron patatas, remolachas, adoquines y cadenas contra varios edificios, al tiempo que se tiraron fuegos artificiales.

Frente a los disturbios, que comenzaron cerca de las 14:00 hora local (13:00 GMT), la policía intervino repetidamente contra los manifestantes, incluso con cañones de agua y gases lacrimógenos, para disolver la protesta e impedir que los tractores traspasaran las barreras y entraran en el perímetro de seguridad establecido para la cumbre europea, celebrada durante toda la jornada del jueves.

Las fuerzas de seguridad de la ciudad notificaron numerosos daños materiales, entre ellos, una docena de máscaras antigás destruidas, decenas de uniformes, escudos y cascos deteriorados, un vehículo policial dañado por el impacto de un tractor y varios caballos de frisia destrozados -barreras móviles con las que las autoridades perimetraron las inmediaciones de la Eurocámara-, también tras ser arrollados por tractores.

En cuanto a los desperfectos en los espacios públicos, la policía de la ciudad informó de varias señales de tráfico dañadas o derribadas, ventanas rotas -especialmente en las proximidades del Parlamento- y calzadas dañadas por incendios, por ejemplo, de decenas de neumáticos en la plaza de Luxemburgo.

Además, los equipos de la agencia regional de limpieza Bruxelles-Propreté, que trabajaron hasta las 23:00 para retirar la basura, cuantificaron 50 toneladas de residuos tras la protesta de agricultores. También algunos ciudadanos fueron reportados recogiendo con bolsas parte de las patatas que quedaron en el suelo, para hacerse con ellas.

La manifestación, en la que el sector agrícola denunció la reducción de fondos de la PAC al campo europeo en la propuesta inicial del próximo presupuesto de la UE, reunió a aproximadamente 7.300 personas en la estación del Norte de la ciudad, acompañadas por unos 400 tractores solo en el centro de Bruselas.