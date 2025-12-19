Cuatro soldados y cuatro militantes mueren en Pakistán en ataque a un campamento militar

Un comunicado publicado este viernes por el Servicio de Información del Ejército paquistaní (ISPR, por sus siglas en inglés) señaló que los militantes pertenecientes a Fitna al Khwarij atacaron el campamento en un "acto terrorista atroz y cobarde".

El Gobierno y el Ejército de Pakistán se refieren al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) como Fitna al Khwarij, o "quienes abandonaron el islam", y los califican como un grupo que actúa por encargo de India, a la que consideran un país enemigo.

Según el ISPR, los militantes "intentaron" penetrar en el perímetro de seguridad, pero no pudieron por la repuesta de las tropas.

"En su desesperación, los atacantes embistieron con un vehículo cargado de explosivos el muro exterior del perímetro, lo que causó su colapso y causó importantes daños a infraestructuras civiles adyacentes, incluida una mezquita", afirmó el ISPR.

Añadió que cuatro terroristas y otros tantos soldados murieron en el ataque, y que 15 civiles, entre ellos varios niños y mujeres, resultaron heridos, con varias viviendas también dañadas.

Por separado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán entregó una nota diplomática al régimen talibán afgano, expresando la “grave preocupación” de Pakistán por el continuo apoyo y facilitación de Kabul al TTP, según informó en un comunicado.

Pakistán también exigió una investigación exhaustiva y acciones decisivas contra los autores y facilitadores de los ataques terroristas lanzados contra el país desde suelo afgano.

“El régimen talibán afgano también ha sido informado de manera categórica de que Pakistán se reserva el derecho de defender su soberanía y proteger a sus ciudadanos, y que tomará todas las medidas necesarias para responder al terrorismo que se origine en territorio afgano”, advirtió el comunicado.