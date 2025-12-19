Cuba recibe un buque de la ALBA con materiales para reparar daños por el huracán Melissa

El cargamento incluye varios contenedores con materiales e insumos destinados a la reconstrucción de la infraestructura vial en cinco provincias del oriente cubano.

El buque de la ALBA arribó el pasado miércoles 17 de diciembre al puerto Guillermón Moncada, de la provincia Santiago de Cuba, una de las más castigadas por Melissa, que el pasado 29 de octubre impactó con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 200 kilómetros por hora.

"Gracias al apoyo de países como Venezuela, Bolivia, junto a la contribución solidaria de México, Cuba fortalece su capacidad de respuesta para mitigar los daños materiales y acelerar la rehabilitación de las comunicaciones terrestres en el oriente", añadió la nota.

También recordó que el pasado 8 de diciembre, el buque Manuel Gual, también enviado por Venezuela y la ALBA-TCP, trajo a Santiago de Cuba otra carga con maquinaria y más de 7.110 toneladas de insumos para los damnificados.

La ALBA celebró el pasado domingo el inicio de las operaciones del barco Manuel Gual, como parte de la ejecución de su Agenda Estratégica 2030 y lo consideró una "herramienta fundamental para la cooperación y la promoción del comercio justo".

El bloque, fundado hace 21 años por los fallecidos líderes de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez, está integrado por ambas naciones además de Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía.