Detenido el responsable de la vajilla del Elíseo por el robo de varias piezas del palacio

El arresto tuvo lugar este martes y junto a él fueron detenidos su novio, un anticuario, y un coleccionista de piezas de porcelana residente en Versalles, a las afueras de París, que según el rotativo, trabajaba como vigilante en el museo de Louvre, puesto del que ha sido momentáneamente apartado.

El principal detenido era el encargado de poner la mesa en los almuerzos y cenas de gala de la Presidencia francesa, lo que le daba acceso a la vajilla, obra de la prestigiosa Manufactura de Sèvres, fundada en tiempos de Luis XV y que desde entonces proporciona piezas de porcelana a los reyes y jefes de Estado franceses.

Según los investigadores, personal del palacio fue dándose cuenta de que algunas de esas piezas originales habían sido sustituidas por copias, lo que provocó que la Gendarmería abriera una investigación, que enseguida condujo al detenido.

En sus dispositivos informáticos encontraron mensajes intercambiados con el coleccionista de Versalles desde principios de 2024, en los cuales le convencía de sacar del palacio presidencial piezas de porcelana.

La pareja del mayordomo del palacio actuó como cómplice del robo, que según los investigadores se extendió a lo largo de los meses y les permitió ir acumulando más de un centenar de piezas, entre tazas, platillos y platos, todos ellos pertenecientes al Patrimonio Nacional.

El mayordomo y su pareja fueron arrestados en el domicilio del segundo en el departamento de Loiret, al sur de París, mientras que el coleccionista lo fue en Versalles, donde encontraron, además, buena parte de los objetos robados.

Los tres detenidos, que fueron liberados bajo control judicial, confesaron los hechos, según Le Parisien, y se comprometieron a devolver el resto de las piezas que, aseguraron, seguían en su posesión.