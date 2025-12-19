Ecuador, país elegible para programa de EE.UU. para dinamizar economía y desarrollo

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador explicó que la dirección de la MCC seleccionó la nación andina en reconocimiento a la sólida relación bilateral, los avances alcanzados en materia de estabilidad fiscal y su compromiso compartido por la seguridad.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana destacó que la elegibilidad concedida por la MCC constituye una señal positiva para la comunidad internacional, al reconocer el compromiso del país con políticas públicas que "promueven la estabilidad, la transparencia y el crecimiento sostenible, con un rol protagónico del sector productivo".

Según la Cancillería, este paso abre la posibilidad de acceder a recursos destinados a sectores como infraestructura, competitividad, innovación y modernización productiva.

En la misma decisión, la MCC seleccionó a Bolivia y Guatemala como países elegibles para desarrollar programas umbral, es decir, programas de donación de menor escala diseñados para apoyar reformas de políticas públicas e institucionales.

La Embajada detalló que la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) es una agencia independiente del Gobierno de Estados Unidos enfocada en promover los intereses económicos y estratégicos del país mediante cooperación internacional basada en resultados.

"MCC otorga subvenciones por tiempo limitado que promueven el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento institucional", versa la web de la corporación.