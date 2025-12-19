El autor del tiroteo en Brown fue "muy estratégico" al cometer el crimen, según la policía

"En mi opinión, este individuo fue muy estratégico en su plan. Se comunicaba mediante aplicaciones, utilizaba ciertas rutas para conducir y elegía determinados vecindarios para circular por ellos. No tomaba las calles principales", apuntó el jefe de policía de Providence, Oscar Pérez, al medio estadounidense.

Neves fue hallado muerto ayer en Salem (New Hampshire) después de una intensa búsqueda que se alargó varios días y con una herida de bala que las autoridades consideran fue autoinfligida.

El presunto tirador, originario de Portugal, también habría asesinado a un reconocido profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) llamado Nuno Loureiro, apenas dos días después del tiroteo en Brown que se saldó con la vida de dos estudiantes.

Todavía se desconocen los motivos que llevaron a Neves, de 48 años y exalumno de Brown, a cometer los crímenes, indicó Pérez a la cadena.

El jefe de policía subrayó además que el portugués tenía direcciones en Providence y Miami y que estaba "extremadamente familiarizado" con el centro educativo, ya que vivía cerca del edificio en el que ocurrió el tiroteo.

Por otro lado, CNN, que cita a un funcionario policial familiarizado con la investigación, afirma que se han encontrado dos pistolas Glock de 9 milímetros en el almacén en el que se descubrió el cadáver de Neves.

La policía también halló cargadores de munición, un chaleco antibalas y la chaqueta que lucía el sospechoso en los vídeos publicados estos días por las autoridades, en los que se le ve caminando cerca del campus.

Según CNN, los investigadores creen que el portugués estuvo vivo hasta ayer jueves, cuando fue encontrado.