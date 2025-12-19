El Banco Central de Perú mejora previsión de crecimiento del PIB de 3,2 a 3,3 % en 2025

Así lo anunció el presidente del BCRP, Julio Velarde, en la presentación del 'Reporte de Inflación de 2025' al explicar que Perú es una de las economías más dinámicas de la región, impulsada por la inversión privada, la recuperación de la demanda interna y un entorno externo más favorable.

"Se revisa al alza el crecimiento del PIB de 2025, de 3,2 a 3,3 %, consistente con los resultados observados en el tercer trimestre de 2025 y los indicadores adelantados. Para 2026, la proyección también se ajusta al alza de 2,9 a 3 %, tasa que se prevé se mantenga en 2027", indica el informe del BCRP.

Además, el banco central proyecta que la inversión privada crezca 9,5 % en 2025, dada la evolución observada de la inversión no residencial, y para 2026 y 2027 se proyecta un crecimiento de 5 %, acumulando tres años consecutivos de crecimiento de la inversión privada por encima del producto.

Otro de los indicadores favorables es que Perú registró el mayor incremento de las exportaciones no tradicionales en el periodo acumulado de 12 meses a octubre y el crecimiento promedio anual más alto de los últimos cinco años.

En este contexto, se proyecta que la cuenta corriente de balanza de pagos registre superávits hasta por lo menos en 2027.

El informe del BCRP también destacó el crecimiento del empleo formal en todos los sectores, con mayores incrementos en agropecuario, servicios y comercio.

Detalló que en lo que va del año, se han creado 269.000 puestos de trabajo en el sector privado.

Por otro lado, estimó que el déficit fiscal alcance el 2,2 % del PBI en 2025 y en adelante, se espera que el déficit continúe disminuyendo y se ubique en 1,9 y 1,6 % del PBI en 2026 y 2027, respectivamente.

"Bajo este escenario de reducción continua del déficit fiscal, se estima que la deuda pública pase de 32 % a 32,1 % del PBI entre 2024 y 2027, manteniéndose como la más baja de la región", agregó el informe.

El BCRP señaló que considerando las últimas proyecciones del mercado, Perú será una de las economías de mayor crecimiento en la región en 2025, solo por detrás de Paraguay y Argentina, y también en 2026, solo por detrás de Paraguay.