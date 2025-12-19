El BCE aprobará las recompras de acciones de los bancos en dos semanas a partir de enero

"A partir de enero de 2026 los bancos podrán recibir una respuesta más rápida del BCE cuando pidan reducir su capital mediante la recompra de acciones u otros instrumentos de capital o reducir sus requerimientos de capital después de una transferencia de riesgo significativa", dijo el BCE este viernes en un comunicado.

El BCE hizo hincapié en que pese a que el proceso de aprobación va a ser más rápido, aplicará completamente los estándares globales y la regulación europea.

Otro tipo de operaciones y sus riesgos serán evaluados con más detalle mediante el procedimiento normal de aprobación.

El procedimiento de aprobación rápida hará la supervisión más eficiente y efectiva porque ahorrará tiempo en operaciones rutinarias y permitirá a los supervisores centrarse en análisis más complejos.

Los bancos europeos deben solicitar al BCE la aprobación ante de recomprar acciones u otros instrumentos de capital porque estas operaciones reducen la capacidad del banco de absorber pérdidas.

Por ello el BCE revisa que estas transacciones cumplan todos los requerimientos legales.