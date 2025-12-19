El canciller cubano llama "desastroso" al secretario de Estado de Estados Unidos

En un mensaje en redes sociales, el canciller insular, afirmó que Rubio "no es capaz de explicar por qué su poderoso Gobierno ha tenido que dedicar tantos años y movilizar tantos recursos para intentar destruir y provocar desastre en un país en desarrollo relativamente pequeño y de escasa riqueza natural, y sin embargo no lograr someterlo ni doblegarlo".

Las declaraciones de Rodríguez se dan después de que Rubio asegurara este viernes que a cualquier Gobierno estadounidense le gustaría ver un cambio radical en Cuba y reiteró sus críticas a la ejecutiva "terrorista" e "incompetente" que ha "destruido" la isla en sus más de 65 años en el poder.

"Es un desastre. No es solo porque sean marxistas y terroristas. Son incompetentes. Son personas incompetentes que destruyeron ese país", sostuvo.

Sin mencionar su nombre, el ministro de Exteriores cubano aseguró que Rubio "le teme al ejemplo rebelde e invicto y la capacidad incuestionable de Cuba, a la hazaña de lograr la verdadera independencia, promover la justicia social del modo más amplio".

"La agresión de EEUU contra Cuba ha tenido como fin durante más de seis décadas deprimir, desarticular y destruir la economía cubana, para lo que ha movilizado su descomunal poderío económico y tecnológico y su capacidad coercitiva en casi todos los rincones del planeta", recalcó.

Previamente, Rodríguez acusó a Rubio de "mentir" al afirmar que el gobierno de la isla no coopera con el de Washington en temas como el enfrentamiento al narcotráfico y el terrorismo.

En ese sentido, dijo que Rubio "oculta el trabajo de sus propias agencias especializadas que durante años se han beneficiado, por vía de la cooperación bilateral", de la "firme posición y efectiva acción" e la isla contra esos flagelos.

Las declaraciones de Rubio coinciden con una escalada de las presiones de la Administración de Donald Trump en busca de la salida del poder del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, uno de los más estrechos aliados de La Habana, al que Washington acusa de liderar una red de narcotráfico, algo que Caracas niega.

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero pasado, Estados Unidos ha desempolvado su 'Doctrina Monroe', basada en nuevas formas de intervención en América Latina, con una nueva estrategia que demuestra el claro interés de EE.UU. en tomar parte en asuntos internos en el continente.