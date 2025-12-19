El DAX 40 sube un 0,4 % tras una negociación tranquila pese a la cuádruple hora bruja

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,4 % en 24.288,40 puntos y acumula en lo que va de año una subida del 22 %.

El cuádruple vencimiento de derivados se produce en los mercados financieros el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre y el volumen de negociación suele aumentar considerablemente y también la volatilidad.

Pero en la Bolsa de Fráncfort no se observaron hoy grandes vaivenes en las cotizaciones de las acciones.

El Banco de Japón (BoJ) subió por unanimidad sus tipos de interés en un cuarto de punto porcentual, hasta el 0,75 %, el nivel más elevado desde 1995, y prevé aumentarlos más.

Subieron los títulos de empresas de suministro de energía y bajaron los de consumo.

RWE ganó un 1,9 %, hasta 44,58 euros, E.on subió un 1,3 %, hasta 15,95 euros, y Commerzbank se apuntó un 1,8 %, hasta 35,94 euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando perdió un 2,9 %, hasta 24,98 euros, y Henkel, que tiene marcas como el detergente Persil, el lavavajillas Somat, los productos de higiene personal Fa y los pegamentos Pritt, cayó un 0,7 %, hasta 70,18 euros.

Adidas bajó un 1,2 %, hasta 165,10 euros, en el selectivo y Puma perdió un 3,5 %, hasta 22,42 euros, en el índice de empresas medianas, después de que la estadounidense Nike publicara resultados decepcionantes debido a los problemas en China y con su marca Converse.

El grupo de servicios postales y de logísticas DHL ganó un 0,1 %, hasta 46,68 euros, después de que la estadounidense Fedex publicara sus resultados y perspectivas.