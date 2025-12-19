El diario británico The Guardian considera a 'Lux', de Rosalía, el mejor álbum de 2025

En su lista de los 50 mejores discos del año, 'Lux' destacó sobre todos los demás al ser una obra "monumental y maximalista", en la que la "deslumbrante y audaz" cantante catalana "equilibró el pop y la música clásica, la experimentación y la accesibilidad".

Así lo describió el periodista Michael Cragg, quien junto a otros 29 críticos musicales del Guardian votó a las obras musicales más relevantes de los pasados doce meses.

En el puesto octavo también se coló otra voz latina con 'Debí Tirar Más Fotos', el sexto álbum del portorriqueño Bad Bunny, a quien este medio considera un "conductor increíble" que "sintetiza el pasado -salsa, bolero, perreo- con el presente".

La estrella indiscutible es, sin embargo, Rosalía y 'Lux', que ya fue elegido el pasado noviembre por la prestigiosa revista Billboard como el segundo mejor álbum editado en 2025, sólo por detrás del de Bab Bunny.

"Con letras en 13 idiomas y referencias a docenas de santas históricas, el hecho de que Lux logre trascender las caricias académicas y las profundas inmersiones en Wikipedia es casi milagroso, y el mérito es únicamente de Rosalía", escribió Cragg.

El crítico recordó que éste no es el primer álbum con el que la cantante española combina el pasado y el presente -en referencia a 'El Mal Querer'-, si bien sostuvo que había ahora más en juego al dar un salto "mucho más pronunciado".

"Lo que lo eleva, además de sus melodías de múltiples capas, sus ricas composiciones y su dramatismo arraigado, es el espíritu lúdico que hay en su corazón", destacó.

Cragg la comparó con Björk durante el apogeo de la islandesa en la década de los 90, en el sentido de que la voz de Rosalía transmite también "una sensación de asombro que te arrastra hacia su torbellino".

"Incluso cuando te parte el corazón en dos, como en la balada floreciente de 'La Yugular' o en la ascensión al cielo con 'Magnolias' al final, quieres estar ahí con ella", observó el periodista.

'Lux', concluyó, es pop a "escala maximalista", pero es también una "búsqueda ávida de arte con mayúsculas" frente "al inminente vacío de la inteligencia artificial".