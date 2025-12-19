El empresario de origen cubano Benjamín León, confirmado nuevo embajador de EEUU en España

El Senado estadounidense le concedió su aprobación y la embajada del país en Madrid le dio este viernes en X la enhorabuena por haber superado ese último trámite parlamentario.

"Estamos deseando darle la bienvenida en Madrid, donde presentará sus cartas credenciales a Su Majestad el Rey Don Felipe VI y trabajará para promover los intereses de Estados Unidos y seguir reforzando la relación que une a nuestros países", añadió su mensaje.

Cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció su nominación en enero, lo calificó como "un empresario, jinete y filántropo de gran éxito".

"Llegó a Estados Unidos desde la Cuba comunista a los 16 años, con solo cinco dólares en el bolsillo, y procedió a convertir su empresa, Leon Medical Centers, en un negocio increíble", dijo el líder republicano.

Trump precisaba que el empresario había ayudado a "apoyar muchas causas valiosas, como La Liga Contra el Cáncer y la importante investigación médica en Johns Hopkins y el Dana-Farber Cancer Institute".

El cargo de embajador estadounidense en España se quedó vacante desde julio de 2024, cuando la dominicana-estadounidense Julissa Reynoso dejó el puesto tras algo más de dos años en el mismo.

En una entrevista que Reynoso dio a EFE a pocos días de su regreso a Estados Unidos, la diplomática admitió que durante su estancia en Madrid había habido alguna discrepancia entre gobiernos, que sirvieron para que ambos países sean "mejores aliados, mejores amigos".

En la audiencia que Benjamin Leon Jr. ofreció en el Senado en octubre, consideró que su pasado como empresario iba a ser "esencial" en su nuevo puesto y reconoció la "importancia de la profunda e histórica relación" de Estados Unidos con España.

"Nuestra historia compartida es un testimonio de la fortaleza de nuestra alianza y de los valores que compartimos, incluyendo la promoción de la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos. Estos principios guían nuestra relación bilateral y nuestros esfuerzos por proteger la seguridad nacional", dijo entonces, prometiendo trabajar "incansablemente" para fortalecer esa relación.

El nuevo embajador también prometió ahondar en la cooperación en materia de defensa. España, según recalcó, es un aliado clave de la OTAN y la colaboración al respecto es "esencial para mantener la estabilidad en Europa y más allá".

El gasto español en defensa ha sido este año un punto destacado de fricción entre Madrid y Washington.

Trump reprocha a España incumplir el objetivo de gasto del 5 % como miembro de la Alianza Atlántica tras el acuerdo alcanzado entre el país y la OTAN el pasado verano para dedicar un máximo del 2,1 % de su PIB al presupuesto militar y tener flexibilidad a la hora de cumplir con el compromiso del 5 %.