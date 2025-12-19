El escritor británico David Walliams, despedido de su editorial tras acusaciones de acoso

La editorial de Walliams, HarperCollins UK, aseguró hoy en un comunicado que, tras una "cuidadosa consideración" y bajo el liderazgo de su nueva directora ejecutiva, Kate Elton, la compañía ha decidido "no publicar ningún título nuevo" de David Walliams.

De acuerdo con el diario británico 'The Telegraph', la decisión se debe a una investigación de este mismo medio sobre el presunto comportamiento inapropiado de Walliams con mujeres jóvenes.

El escritor, uno de los autores de libros infantiles más vendidos del Reino Unido, enfrentó acusaciones de haber "acosado" a empleadas jóvenes de HarperCollins.

Según 'The Telegraph', una de las trabajadoras que contó su situación con Walliams, "recibió un pago de cinco cifras por parte de la editorial y abandonó la compañía".

"En HarperCollins nos tomamos muy en serio el bienestar de nuestros empleados y contamos con procesos para reportar e investigar las preocupaciones. Para respetar la privacidad de las personas no comentamos asuntos internos", indicó hoy la editorial, tras conocerse la noticia.

Walliams saltó a la fama hace más de 20 años con la serie de comedia 'Little Britain' en la BBC y comenzó a escribir libros infantiles con HarperCollins en 2008, convirtiéndose en un autor superventas, con más de 40 cuentos y colecciones infantiles y ventas de más de 60 millones de ejemplares.

La carrera televisiva de Walliams, que ejerció como juez en la versión británica de 'Got Talent' entre 2012 y 2022, también se empañó después de que realizase comentarios sexistas sobre una de las concursantes femeninas del programa, que le obligaron a abandonar el programa.