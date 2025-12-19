El Gobierno británico investiga un posible ciberataque chino en octubre

El secretario de Estado de Comercio, Chris Bryant, admitió en un programa de Times Radio que en octubre se produjo el acceso ilegal a los servidores oficiales, pero señaló que los investigadores aún no saben quiénes son los responsables.

El periódico 'The Sun' publicó el jueves que el grupo chino Storm 1849, supuestamente vinculado al Estado chino, sustrajo hace dos meses miles de datos y documentos confidenciales del Foreign Office, incluidos detalles de visados.

"Ciertamente ha habido un 'hackeo', eso puedo decirlo; no puedo afirmar si está directamente relacionado con operativos chinos o, de hecho, con el Estado chino", declaró Bryant.

"Estamos muy confiados en que, según la investigación que hemos realizado hasta ahora, nadie, ningún individuo, ha resultado perjudicado o comprometido por lo ocurrido", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Parlamento británico emitió recientemente una alerta a todos los diputados sobre posibles actividades de espionaje por parte de China, que incluirían a individuos que se hacen pasar por cazatalentos en la red de contactos laborales LinkedIn para acercarse a sus objetivos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al mismo tiempo, la política oficial del Gobierno del Reino Unido es mantener una relación pragmática con Pekín, a fin de impulsar la relación comercial, y está previsto que en enero apruebe la apertura de una nueva gran embajada china en el centro de Londres.