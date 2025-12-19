El Gobierno de Argentina avanza con la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas

El ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó -a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial- la segunda etapa del concurso público para la venta del cien por ciento del capital accionario de las sociedades operadoras de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La central Piedra del Águila fue preadjudicada a la empresa Central Puerto S.A., que presentó una oferta de 245 millones de dólares, mientras que el complejo El Chocón quedó en manos de un consorcio encabezado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, con una propuesta de 235.671.294 dólares.

El grupo integrado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos resultó preadjudicatario de las centrales Alicurá y Cerros Colorados, con ofertas de 162.040.002 dólares y 64.174.002 dólares, respectivamente.

El Ministerio de Economía también fijó para el próximo 22 de diciembre el acto de firma de los contratos de concesión y transferencia con las empresas preadjudicadas, que se realizará en la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro.

Los contratos entrarán en vigencia una vez publicada la resolución de adjudicación definitiva en el Boletín Oficial.

Las concesiones de estas cuatro centrales otorgadas en 1993 vencieron en agosto de 2023 y desde entonces el Estado argentino las ha prorrogado en forma provisional a los fines de preparar un llamado a licitación.

Hasta ahora la central de Alicurá es operada por la empresa estadounidense AES; El Chocón está en manos del grupo italiano ENEL; Piedra del Águila está bajo concesión de la generadora argentina de energía Central Puerto; y Cerros Colorados es operada por Orazul, subsidiaria de la empresa argentina Aconcagua Energía.