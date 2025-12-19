El patriarca de Jerusalén llega a Gaza para las celebraciones de Navidad

Pizzaballa viajó acompañado del obispo auxiliar del patriarcado, el religioso palestino William Shomali, y una "pequeña" delegación, informó a través de un comunicado la Diócesis de Jerusalén, de la que dependen los cristianos en la Franja.

Durante su visita, el patriarca de Jerusalén supervisará el estado de la parroquia de Gaza, incluidos la respuesta humanitaria, los esfuerzos en curso para rehabilitar la Iglesia de la Sagrada Familia y las perspectivas de los fieles palestinos "para el periodo venidero".

Como parte de su agenda, el cardenal Pizzaballa -que fue considerado uno de los principales candidatos a la elección papal, que acabó recayendo en León XIV- se reunirá con el clero local y los feligreses gazatíes, que le trasladarán información "sobre sus necesidades", señaló la diócesis en el comunicado.

Además, está previsto que el prelado presida la misa de Navidad que se celebrará el domingo en la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, lo que marcará el comienzo de estas fiestas para una comunidad que, según la autoridad católica, "ha vivido y continúa atravesando tiempos oscuros y difíciles".

La visita "reafirma el vínculo duradero de la parroquia de Gaza con la Diócesis de Jerusalén y expresa el compromiso del Patriarcado de acompañar a sus fieles en la esperanza, la solidaridad y la oración", concluye.

Pizzaballa ha sido una de las voces más críticas desde Jerusalén sobre la guerra en la Franja, que ha tenido un fuerte impacto en la comunidad cristiana del enclave, que vio este verano cómo un bombardeo israelí alcanzó la Iglesia de la Sagrada Familia, un ataque que se saldó con víctimas mortales que se encontraban en el interior del templo.

Tanto León XIV como su predecesor, el papa Francisco, han conversado en múltiples ocasiones con el religioso a cargo de la parroquia de Gaza, el argentino Gabriel Romanelli.