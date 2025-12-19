El portugués sospechoso del tiroteo en Brown es vinculado al homicidio de profesor del MIT

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Leah Foley indicó que las autoridades tenían causa probable para acusar a Neves-Valente por las muertes de los dos estudiantes de la Universidad de Brown y del profesor portugués, aunque el sospechoso fue hallado sin vida este jueves en una bodega.

Según Foley, las pruebas que vinculan al sospechoso con ambos crímenes incluyen registros de tarjetas de crédito y alquileres de automóviles.

La fiscal añadió que Neves-Valente asistió al mismo programa académico en Portugal que Loureiro, y que se cree que conocía personalmente al profesor, aunque no ofreció más detalles sobre la conexión.

La investigación indica que el sospechoso era "muy sofisticado" para evitar a las autoridades, ya que utilizó un sistema de cambio de teléfonos, placas y tarjetas de crédito sin su nombre para intentar borrar su rastro.

Las autoridades descartaron la existencia de otro sospechoso en el tiroteo o en el homicidio del profesor, pero confirmaron que las motivaciones de Neves-Valente aún no están establecidas.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, señaló que Neves-Valente ingresó inicialmente a Estados Unidos con una visa de estudiante y obtuvo el estatus de residente permanente legal en 2017.