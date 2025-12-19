El pueblo de pan de jengibre más grande del mundo regresa estas Navidades a Nueva York

Cientos de casitas, locales y detalles en miniatura hechos con galletas de jengibre posan entre olores azucarados y miradas de asombro de niños y niñas alrededor, en una exposición anual que estas Navidades rinde homenaje a la Gran Manzana.

Sus icónicas bocas de metro, una tienda de donuts, la avenida más filmada del mundo, los famosos cascanueces, taxis amarillos y los almacenes Macy's de la calle 34 son algunos de los detalles del paisaje galletero del GingerBread Lane de este año.

También se pueden encontrar varias representaciones de la variedad cultural y gastronómica de la ciudad, con un restaurante halal en honor al colectivo musulmán, además de una tienda de bolas de matzá (albóndigas) y un dreidel (peonza) como guiños a la comunidad judía de Nueva York, una de las más grandes del mundo fuera de Israel.

El creador del GingerBread Lane, Jon Lovitch, ostenta el récord mundial Guinness como autor del pueblo de jengibre más grande del mundo desde 2013, cuando construyó su mayor obra hasta el momento con unos 300 kilos de masa de jengibre casera, 300 kilos más de dulces y unos 1.700 kilos de glaseado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"He estado haciendo pueblos de pan de jengibre durante 32 años y este es el décimo año que lo hago como mi trabajo a tiempo completo. Antes era chef ejecutivo de hoteles en Nueva York, pero en 2016 dejé ese trabajo para poder dedicarme solo a los pueblos de jengibre porque me encanta hacer feliz a la gente", explica Lovitch a EFE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La parte más divertida es ahora. Cuando la gente viene a verlo y está muy feliz. Este fin de semana va a estar muy concurrido. Y esa es la mejor parte, la que más disfruto: ver las sonrisas y ver a la gente feliz", describe.

Lovitch trabaja en estos pueblos de jengibre todo el año y los va almacenando en el sótano de su apartamento de Queens, donde tiene su taller general de casas de pan de jengibre que va acumulando a medida que las va horneando.

De hecho, antes de fin de año y aún con el Gingerbread Lane 2025 en exposición, ya empezará a trabajar en la creación que se exhibirá en las Navidades de 2026: "Lo que me ocupa la mayor parte del año es fabricar y preparar todo, especialmente en noviembre y diciembre, que casi no duermo", añade.

Nueva York no es la única ciudad en la que Lovitch expone las casitas de pan de jengibre: "La parte más complicada y frustrante del año es cerrar los acuerdos de dónde exponer mis creaciones de entre decenas de opciones. Este año las cinco ubicaciones son Nueva York, Boston, Chicago, Washington D.C. y Houston", apunta.

El pueblo de 700 casitas de jengibre de este año en Nueva York ocupa unos 25 metros cuadrados y está expuesto de forma gratuita al público en el recibidor del multifuncional edificio Starrett-Lehigh, en el barrio de Chelsea, en Manhattan. Pese a que la gente no se puede acercar a tocarlo, todos los visitantes están invitados a llevarse un olor a Navidad único al ver la enorme creación azucarada.