Embraer completa con éxito el primer vuelo de su prototipo de aerotaxi

El vuelo inaugural del aparato a escala real tuvo lugar en las instalaciones de Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, en el municipio de Gavião Peixoto, en el interior del estado brasileño de São Paulo, señaló la firma aeronáutica en una nota.

Eve producirá un total de seis prototipos para realizar la campaña de test necesarios para obtener la certificación de la aeronave por parte de los órganos reguladores.

La expectativa de la empresa es obtener todos los permisos, realizar las primeras entregas e iniciar la operación comercial de su aerotaxi en 2027.

Tras este primer vuelo, los próximos pasos del programa de pruebas incluyen "la expansión progresiva del fuselaje de la aeronave, la transición al vuelo de crucero sostenido por las alas fijas y la continuidad del trabajo con las autoridades certificadoras", como la estadounidense FAA y la europea EASA.

"Este es un hito histórico para nuestros colaboradores, clientes, inversores y para todo el ecosistema de movilidad aérea urbana", afirmó el CEO de Eve, Johann Bordais, citado en el comunicado.

Eve Air Mobility es una empresa controlada por Embraer, líder mundial en la producción de aviones para vuelos regionales, y cotiza en la bolsa de Nueva York.

Según los datos de la compañía, ya ha recibido unos 3.000 pedidos para su modelo de aerotaxi, inicialmente proyectado para transportar a cuatro pasajeros, además del piloto, en distancias de hasta 100 kilómetros.

Uno de los últimos encargos se conoció en junio pasado, cuando firmó una carta de intenciones para la venta de hasta 50 aerotaxis para un proyecto de movilidad aérea en Costa Rica centrado en el turismo sostenible.