España acoge a 800 refugiados como beneficiarios de protección internacional en 2025

El Plan, aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre del pasado año, se ha desarrollado a través de 22 traslados en vuelos regulares y chárteres sobre dos ejes prioritarios de protección: personas refugiadas de origen sirio desplazadas en el Líbano y de origen nicaragüense procedentes de Costa Rica, según se señaló en un comunicado.

A lo largo de este año, 364 personas refugiadas de origen sirio desplazadas en Beirut y 453 personas de origen nicaragüense y trasladadas desde Costa Rica han sido acogidas en España, lo que representa el cumplimiento de cerca del 70 % de los objetivos iniciales del plan.

La Secretaría de Estado ha coordinado la recepción en el aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo Suárez de cada uno de los dispositivos de las personas reasentadas y la posterior derivación a los recursos de acogida del Sistema Nacional de Acogida, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En los distintos operativos han participado hasta 25 organismos, instituciones y entidades colaboradoras del Sistema de Acogida de Protección Internacional, entre ellos ACNUR España, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o la Oficina de Asilo y Refugio.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, destacó en el comunicado que "cada llegada es mucho más que una cifra, es una historia de resistencia, de miedo, pero también de futuro" y aseguró que España seguirá siendo un país comprometido con la protección internacional, con el reasentamiento, con la acogida digna y con la integración".