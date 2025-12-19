En un contexto de presupuestos militares europeos al alza por la guerra de Ucrania y la amenaza rusa, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reprendido con dureza a España repetidamente por mantenerse lejos de ese nuevo objetivo de inversión en defensa.

Pero el ejecutivo que dirige el líder socialista español, Pedro Sánchez, se mantiene firme en ese 2 %, al igual que en la decisión de prescindir de la tecnología militar israelí debido a la ofensiva militar en la franja palestina de Gaza, que ha causado un "genocidio" de más de 70.000 muertos y 171.00 heridos, según las autoridades gazatíes.

España ha comenzado la desconexión tecnológica de Israel, país del que dependen muchas de las capacidades militares que utilizan las Fuerzas Armadas y los componentes que se usan en la industria de defensa nacional.

En abril pasado, el Gobierno aprobó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, en concreto 10.471 millones de euros adicionales para este ejercicio en respuesta a un panorama internacional marcado por el creciente desafío ruso, la aparición de nuevas amenazas híbridas y el replanteamiento de la alianza atlántica.

Reforzar la seguridad y defensa, reindustrializar y dar un nuevo impulso tecnológico a la economía, cumplir los compromisos con sus aliados y consolidar a España como un actor central en la Unión Europea son sus principales metas.

El Ejecutivo ha autorizado partidas millonarias para los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM), uno de sus ejes principales, para la actualización, renovación y desarrollo tecnológico de sistemas de armas de los tres ejércitos.

El Gobierno cree que el plan contribuirá a consolidar el crecimiento económico de España y estima un impacto de entre 0,4 y 0,7 % de crecimiento del PIB a corto plazo.

En la cumbre de la OTAN de La Haya de junio, Sánchez se quedó solo al rechazar el objetivo del 5 % del PIB con el argumento de que España podía cumplir los compromisos de capacidades militares asumidos con los aliados con solo el 2,1 % del PIB.

Desde entonces, Trump no ha perdido ocasión de cargar contra España y ha amenazado con imponerle aranceles adicionales si no sube el gasto de defensa. Incluso, ha sugerido su expulsión de la OTAN, lo que ha elevado la tensión bilateral.

El propio secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, cree que España no podrá cumplir los objetivos de capacidad militar exigidos por la alianza si invierte menos del 3,5 % del PIB.

Frente a ello, el Ejecutivo español ha insistido en que es un socio serio, leal y comprometido, y ha restado importancia a los reproches estadounidenses.