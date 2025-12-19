España no sanciona a Google y acepta su compromiso con editores de prensa y agencias

Con esta decisión la CNMC concluye el expediente contra la gran tecnológica, tras aceptar los compromisos que adquirió la empresa en marzo para resolver los problemas de competencia detectados.

CNMC investigaba si Google se aprovechaba de su posición de dominio en esas negociaciones con los editores para incluir sus noticias en Google Search, Google News, Google Discover y Google News Showcase.

Google, según el supervisor, "podría haber estado imponiendo condiciones no equitativas y explotando su dependencia económica, ya que sus servicios son un canal muy importante para que los usuarios accedan a los contenidos digitales de los editores".

Sin embargo, considera que los compromisos adquiridos por la empresa en marzo "aumentan la transparencia de las negociaciones de la remuneración de los editores y las adecuan a las leyes españolas".

Esos compromisos para cinco años, cuyo cumplimiento vigilará CNMC, pasan por la obligación de informar a los editores sobre la metodología y parámetros de cálculo de la remuneración y sobre los ingresos publicitarios relevantes.

También, por establecer plazos y fases claras para la negociación de los acuerdos para el uso de sus publicaciones de prensa, y por la revisión anual de la oferta económica, con opción para los editores de aceptar la actualización o mantener las condiciones previas.

Además, se compromete a la limitación del alcance de las licencias, a la eliminación de cláusulas disuasorias, y también a no tomar represalias contra los editores por limitar el uso de sus contenidos o por no alcanzar un acuerdo.

El expediente se inició tras una denuncia que presentó el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) contra Google.

En marzo de 2023, el supervisor español inició la investigación por la posible imposición de condiciones comerciales no equitativas a los editores en la negociación y suscripción de los acuerdos de licencia para el uso de sus publicaciones de prensa.