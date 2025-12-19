Español que violó y filmó a su mujer condenado a ocho años y medio de cárcel en Alemania

Los hechos, según la sentencia, ocurrieron entre 2018 y 2024 en la vivienda donde vivía la pareja.

El hombre, identificado como Fernando P. y que trabajaba como conserje escolar, fue declarado culpable de violación, lesiones personales graves y de atentar contra la esfera personal de su mujer con las imágenes.

La sentencia todavía no es firme y se puede interponer recuso contra ella.

Las investigaciones se iniciaron, según el tribunal, por las informaciones que proporcionó un periodista a la Oficina Federal de lo Criminal (BKA). La fiscalía había pedido una condena de 10 años y la defensa de ocho.

Según el BKA, las víctimas de violación bajo efecto de medicamentos son casi exclusivamente mujeres y son delitos en los que los responsables abusan de una relación de confianza.

El caso de Aquisgran tiene paralelismos con el llamado Caso Pelicot en Francia. Hace un año, Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de cárcel al ser encontrado culpable de haber dopado con medicamentos y violado durante años, junto con otros hombres, a su exesposa Gisel Pelicot.

Junto a Dominique Pelicot, otros 50 hombres fueron condenados a penas de cárcel.