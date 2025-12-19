Excanciller uruguayo Paganini sobre UE-Mercosur: "Es una gran oportunidad perdida"

Así lo dijo a EFE quien fuera ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano en el período 2023-2025 y de esa forma ocupara el cargo en el momento que se cerraron las negociaciones tras 25 años.

"La verdad que una lástima, realmente. Lo veo como un retroceso, una oportunidad perdida muy importante para el Mercosur, pero sobre todo para Europa", puntualizó.

En ese sentido, Paganini dijo que el acuerdo permitía al Mercosur generar un mercado que cambiaba las reglas de juego internas e incluso lo obligaba a modernizarse, mientras que a Europa le daba la posibilidad "de recuperar liderazgo estratégico".

Los países de la UE descartaron votar este sábado el acuerdo comercial con el Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia y planean dejarlo para enero para que Roma estudie mejor su contenido.

Este viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los países de la Unión Europea necesitan "unas semanas más" y que solo han "pospuesto ligeramente" a enero la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur.

"Esta tarde hemos logrado un avance decisivo que allana el camino para la culminación satisfactoria del acuerdo con el Mercosur en enero", declaró Von der Leyen en una rueda de prensa al término de una cumbre de líderes de la UE.

Días atrás, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que si la UE decidía darle más largas al pacto comercial con el Mercosur y no se firmaba el próximo sábado, no habría más acuerdo, al menos mientras él esté gobernando su país.

"Yo creo que es el estado de ánimo que tenemos todos en este momento", dijo Paganini sobre esa declaración.

Y añadió: "Nosotros vamos a tener que mirar para otro lado. Tenemos el Transpacífico y Asia en general como grandes destinos. Si Europa logra superar las dificultades con mucho gusto que se retome, pero el estado de animo de Lula es el de muchos".