Extremadura, una paradoja española de despoblación y mensajes electorales antiinmigración

Los votantes extremeños están convocados a elegir un nuevo parlamento regional, del que saldrá un gobierno autonómico que deberá aplicar políticas socioeconómicas para fomentar los nacimientos, retener a los jóvenes autóctonos y facilitar que otros se instalen en este territorio del oeste español, de 41.635 kilómetros cuadrados y dos provincias.

En este contexto de crisis social y demográfica, el candidato de Vox (extrema derecha) a ser el próximo presidente regional de Extremadura, Óscar Fernández Calle, lo tiene claro sobre la inmigración: "Legal, sí; ilegal, no", dice en declaraciones a EFE, en tanto que fuerzas políticas de la izquierda se inclinan por la integración.

Salarios bajos y falta de oportunidades laborales y de otro tipo, sobre todo en el campo, obligan a los jóvenes a buscarse la vida en localidades más grandes, muchas veces fuera de la región. Esto forma un círculo vicioso de reducción y cierre de servicios públicos y privados en los municipios más pequeños, que se vacían poco a poco y solo mantienen empadronados un puñado de jubilados.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística hablan: los residentes totales de Extremadura eran poco más de 1.053.000 al comenzar 2025, un 3,56 % menos que diez años antes.

Muchísimo más alarmante es la evolución por edades. Los habitantes de 30 años, por ejemplo, se redujeron un 20,6 % en ese periodo; por el contrario, los de 75 años aumentaron un 34,2 %.

La consultora BeConfluence ha analizado la actividad de 612.000 extremeños en internet desde enero pasado y constata un ambiente de preocupación socioeconómica: más de la mitad de las personas de entre 15 y 44 años, el 56,7 % exactamente, ha pensado en irse de Extremadura por trabajo.

Con Galicia, Asturias y Castilla y León, es una de las cuatro regiones españolas que siguen perdiendo población en el conjunto de los pequeños municipios.

Y otra estadística, Migraciones y Cambios de Residencia de 2024, evidencia que es una de las que menos inmigrantes recibieron ese año.

Mientras que los extranjeros son en torno al 14 % de la población total de España (más de 49 millones de habitantes), apenas llegan al 4,4 % en Extremadura, donde son algo más de 46.000 personas.

Pero el candidato de Vox pide oponerse desde Extremadura a la "política de puertas abiertas" que atribuye al Gobierno español (formado por una coalición de izquierdas) y al "reparto" por toda España de la inmigración que entra de manera irregular desde África, pues "crea inseguridad".

La ultraderecha, que sube en las encuestas, propone dar prioridad a los españoles en el acceso a todas las ayudas sociales, una idea que repite en todo el país.

Precisamente, discrepancias y enfrentamientos por el acogimiento de menores migrantes que llegan a España solos llevaron a Vox a romper en julio de 2024 varios gobiernos regionales de coalición con los conservadores del Partido Popular (PP).

La candidata electoral del PP y presidenta actual de Extremadura, María Guardiola, quien gobierna en minoría desde la fecha citada, decidió adelantar las elecciones al carecer de apoyos parlamentarios suficientes para aprobar los presupuestos regionales.

Según las encuestas, ganará los comicios del domingo, pero necesitará a Vox para gobernar.

Con un trasfondo nacional de gran polarización política, el voto rural, el de los municipios de menos de 20.000 habitantes, puede ser decisivo en los comicios, pues representa casi dos de cada tres electores de Extremadura.

Entre las necesidades del campo se encuentran peticiones recurrentes contra la despoblación y retener el talento joven en un mercado laboral marcado por el sector primario (agricultura y ganadería).

Extremadura ya sufrió una fuerte emigración en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado del campo a la ciudad y a lugares más prósperos de España como Madrid y Cataluña.

La demanda de mejores infraestructuras viarias, sobre todo el ferrocarril, y de conexiones digitales, el déficit de servicios básicos como los financieros, una sencilla tienda de comestibles o un simple bar, serán cuestiones que los electores tal vez tengan en cuenta a la hora de votar.

Algunos ven la repoblación con inmigrantes como parte de la solución. "Crearemos programas de codesarrollo con países de origen de la población migrante residente en Extremadura, fortaleciendo el papel de las diásporas", apunta el programa electoral del Partido Socialista.

También en la izquierda, la alianza Unidas por Extremadura arremete contra los "discursos de odio" y propone un "incremento significativo de los recursos públicos destinados al apoyo, inserción social y laboral de las personas migrantes y refugiadas".

Y sobre los extremeños que salieron de su tierra, anuncia un plan de retorno con asesoramiento laboral, acompañamiento y ayudas.