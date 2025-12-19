Fiscal general de Texas accede a revelar sus papeles de divorcio, tras presión de medios

La legisladora pidió el divorcio el pasado julio por motivos "bíblicos", acusando a su exmarido de haber sido infiel. Un juez del condado de Collin decidió mantener los documentos del divorcio bajo sello.

El jueves en la tarde, tras varios meses pugnas en los juzgados, los abogados de Paxton y las organizaciones demandantes llegaron a un acuerdo, y este viernes, un juez de distrito emitió la orden para hacer públicos los documentos.

Además de ser fiscal general y mano derecha del gobernador, Greg Abbott, Paxton es también candidato al Senado por Texas en las elecciones de medio mandato del 2026, en una contienda en contra del republicano John Cornyn.

El paso de Paxton por la fiscalía ha estado marcado por la polémica y en 2023 la legislatura estatal de Texas lo llevó a juicio político por corrupción y abuso de poder para favorecer a uno de sus donantes políticos, Nate Paul.

