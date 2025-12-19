Francia se pondría "en peligro" con déficit superior al 5% , según presidente banco emisor

"Es absolutamente necesario mantenernos en el 5% o menos. Más allá de un déficit del 5%, Francia se pondría claramente en peligro", alertó Villeroy de Galhau en una entrevista al diario Le Figaro.

Por ello, el presidente del Banco de Francia instó a "cumplir nuestra promesa de reducir el déficit del 5,4 % del PIB en 2025 al 3 % en 2029: no solo ante nuestros socios europeos, sino porque este es el nivel que finalmente estabilizará la ratio deuda/PIB. De lo contrario, nuestro país sucumbirá a un estrangulamiento presupuestario", advirtió.

En esta fase de la revisión presupuestaria, el Ministerio francés de Economía y Finanzas estima el déficit en un 5,3% del PIB el próximo año, lo que supone una cifra prácticamente igual a la de 2025.

"¡Ya estamos hartos del enfoque de "cueste lo que cueste"! No, el presupuesto debe orientarse sin duda a restablecer el orden en nuestras finanzas públicas", mantuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Villeroy de Galhau, que había abogado por un déficit del 4,8 % en 2026, lanzó esta advertencia el mismo día en que está programada una reunión crucial entre senadores y parlamentarios sobre el presupuesto del Estado para 2026, que debe ser aprobado antes del 31 de diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, indicó este jueves que estaba considerando la aprobación de esas cuentas por medio de una ley especial, que básicamente sería una especie de prórroga de los presupuestos actuales.

Una ley especial "nos llevaría a un déficit significativamente mayor del deseado", sobre todo porque "no incluye ninguna medida de recorte de gastos", aseguró el gobernador del Banco de Francia, en otra entrevista hoy a la radio France Inter.

La extensión mínima del presupuesto de 2025 hasta 2026 sería una "solución a muy corto plazo", y "la ley especial no contempla opciones, mientras que necesitamos, por ejemplo, aumentar el gasto en defensa".

"No incluye ninguna medida de recorte de gastos ni medidas fiscales", explicó Villeroy de Galhau.

La institución que preside publicó este viernes sus previsiones de crecimiento revisadas al alza para Francia.

Así, tras el 1,1 % en 2024, espera que el PIB del país crezca un 0,9 % este año, frente a la previsión anterior del 0,7 %.

En 2026 y 2027, preve que la actividad se fortalezca hasta el 1 %, y luego al 1,1 % en 2028, "apoyada por la recuperación del consumo de los hogares y la inversión privada", que así reemplazaría al gasto público y al comercio exterior, indicó el banco emisor.