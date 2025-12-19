Gobierno boliviano pide diálogo a transportistas que se oponen a retirada de la subvención

"Se va a hacer la invitación correspondiente para que tratemos de solucionar estos problemas. Hacer conocer que nuestra patria está en quiebra, no había otra solución, no había otra forma", dijo el viceministro de Trasporte, Hugo Criales, a los medios.

Criales señaló que su despacho entregará las convocatorias a los representantes de los sindicatos de transporte para que la reunión se celebre al final del día o el sábado.

Esta jornada los transportistas de La Paz y la ciudad vecina de El Alto realizan una huelga con el repliegue de vehículos y bloqueos callejeros en las intersecciones de vías más importantes que afectó las conexiones interprovinciales e interdepartamentales.

La población tuvo que desplazarse a sus trabajos a pie o haciendo transbordo en vehículos o motocicletas que ofrecían el servicio ante la resistencia de los sindicatos.

Otra forma fue el uso de las líneas de teleférico que comparten ambas ciudades, en las que hay filas extensas de personas que esperaban varios minutos su turno para llegar a su destino.

El decreto 5503 emitido el miércoles estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.

Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años y que, según el Gobierno y algunos expertos, ya era insostenible en el escenario de crisis que vive el país.

Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), el aumento de los bonos a los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

En Santa Cruz (este), la ciudad más poblada de Bolivia, se produjo el repliegue de los sindicatos de microbuses sin mayores protestas, ya que todavía no existe una disposición para sumarse a la huelga.

En la ciudad central de Cochabamba se reportó que la venta de combustible se efectúa con los precios no subvencionados, mientras que una parte de la población acude a los mercados para abastecerse de alimentos ante la posibilidad de que suban de precio.

Esta jornada está prevista una reunión en la Paz de la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, para analizar lo que consideran un "paquetazo" del Gobierno de Rodrigo Paz y posibles acciones para conseguir la derogación del decreto 5503.

Mientras los chóferes anunciaron para el sábado una asamblea nacional en Cochabamba para definir si desde el lunes inician una huelga indefinida para exigir que el Gobierno retire sus medidas de ajuste económico.

El Ejecutivo de Paz, que lleva 40 días en el poder, consideró que la eliminación de la subvención a los combustibles es necesaria, ya que de mantenerse demandaría en 2026 un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del producto interior bruto (PIB), recursos que se llevarán ahora a la inversión productiva y a disminuir el déficit fiscal.