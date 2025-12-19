Grecia rescata a más de 600 inmigrantes en dos operaciones marítimas al sur de Creta

En una primera operación se rescataron a 539 inmigrantes que se encontraban a bordo de un abarrotado pesquero a la deriva al sur de Creta.

Los guardacostas fueron informados de que el pesquero se encontraba a la deriva unas 16 millas náuticas al sureste de la isla griega de Gavdos, una pequeña isla al sur de Creta.

Tres embarcaciones de los guardacostas y otras tres de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) acudieron a la zona y evacuaron de la precaria embarcación a todos los inmigrantes.

Se trata de 533 hombres, 4 mujeres y dos menores de edad según un primer conteo no oficial que realizaron los agentes que participaron en el rescate, añadió la portavoz.

Los inmigrantes fueron trasladados primero al puerto cretense de Ayia Irini y después en una estructura de acogida cerca de la ciudad de Rétino, donde se realizará el proceso de su identificación.

Hasta el momento se desconocen las nacionalidades de los rescatados, así como el punto exacto de partida de la embarcación y su destino.

Unas horas después de este primer incidente, las autoridades rescataron a otros 80 inmigrantes que se encontraban en una segunda embarcación en la misma zona marítima, según la portavoz, por lo que el numero total de personas rescatadas este viernes al sur de Creta ascendería a 619.

La isla griega de Creta ha vivido en 2025 un repunte en el número de inmigrantes que llegan de manera irregular a sus costas, la mayoría a bordo de precarias embarcaciones que parten desde las costas libias, situadas a unos 300 kilómetros al sur de la isla.

En total, del 1 de enero hasta el pasado 14 de diciembre unos 17.200 inmigrantes irregulares llegaron a Creta frente a los 4.000 del año pasado. Tras las llegadas de este viernes esta cifra roza los 18.000.

En total, casi 44.000 inmigrantes irregulares llegaron a Grecia por vía marítima o terrestre desde el inicio del año y hasta el pasado 14 de diciembre frente a los 54.000 que habían llegado en 2024, según datos de ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.