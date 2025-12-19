Grupo opositor aboga por una negociación para garantizar "un cambio político" en Venezuela

El movimiento, surgido al margen de la coalición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, dijo en un comunicado que no apuesta a la violencia ni a la guerra y explicó que plantear una negociación "no es un acto de ingenuidad".

"Sabemos la naturaleza autoritaria de quienes hoy ejercen el poder, pero también sabemos que es un momento excepcional, una encrucijada donde el cambio es inevitable e irreversible. Una negociación es la mejor opción para los EE.UU., minimizando los costos políticos; también para el oficialismo, sobre quien pende una amenaza real de consecuencias imprevisibles", señaló.

Además, una negociación, a juicio de Unión y Cambio, es "la mejor alternativa para que el pueblo venezolano recupere la democracia y su futuro, sin apelar a la violencia ni exponer la vida de gente inocente".

El grupo agradeció iniciativas de la comunidad internacional "orientadas a facilitar y procurar condiciones para una negociación" y para una "democracia estable y permanente" en la región, entre las que señaló la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien el jueves insistió en una mediación entre EE.UU. y Venezuela para evitar "una guerra".

Unión y Cambio, del que también forma parte el diputado electo Stalin González, dijo que ese planteamiento "debe ser tomado en cuenta y representa una oportunidad".

Esta coalición informó de que "en los próximos días" anunciará "iniciativas orientadas a propiciar el diálogo con distintos sectores de la sociedad, a fortalecer el espíritu unitario de la oposición y a generar condiciones para una negociación política que conduzca a una transición democrática en el corto plazo".

El grupo advirtió que la nación suramericana vive el "momento más oscuro" de su "historia republicana, cuando -indicó- la familia venezolana muestra una dolorosa fractura", tanto por la migración como por las personas que se encuentran "injusta y arbitrariamente" detenidas.

Venezuela vive una prolongada crisis política que se acentuó desde las presidenciales de julio de 2024, en las que el organismo electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro entre denuncias de fraude de la oposición.

Desde hace cuatro meses el país enfrenta también una creciente presión por parte de EE.UU., que mantiene un despliegue militar cerca de sus aguas.