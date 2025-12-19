Hallan tres cadáveres flotando en el lago de Amatitlán en Guatemala

Según el reporte de los cuerpos de socorro, las víctimas, dos mujeres y un hombre, fueron localizadas originalmente flotando en la desembocadura del río Villalobos.

Para el rescate, los bomberos contaron con el apoyo de pescadores locales, quienes ayudaron a trasladar los cadáveres hasta la orilla del lago para ser entregados a los peritos del Ministerio Público. Debido al estado de descomposición de los restos, las autoridades no pudieron establecer las identidades ni las edades de las víctimas, como tampoco las causas exactas de los fallecimientos.

Este suceso se registra en un contexto de creciente inseguridad en el país centroamericano. Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), los homicidios en Guatemala aumentaron un 9,4 % entre enero y octubre de 2025, con un total de 2.630 muertes violentas en dicho periodo.

El departamento de Guatemala, donde se ubica el lago de Amatitlán, continúa siendo la región más violenta del país al concentrar casi la mitad de los crímenes a nivel nacional.

Asimismo, las organizaciones civiles han alertado sobre el incremento de la violencia contra la mujer, cuyas cifras de víctimas se duplicaron en el último tramo del año, al pasar de 19 casos en septiembre a 39 en octubre.