Justicia italiana confirma separación de niños de sus padres por vivir aislados en bosque

La corte confirmó así las medidas adoptadas por el Juzgado de Menores el pasado 21 de noviembre, que dispuso la retirada de los niños del hogar familiar y su acogida en una estructura protegida en la localidad de Vasto, en la región de Abruzos (centro), según medios locales.

Los menores, con edades entre los 6 y los 8 años, permanecen bajo el cuidado de esta institución, aunque su madre, Catherine Birmingham, también se encuentra allí y puede pasar tiempo con ellos en ciertos momentos del día.

El vicepresidente italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, criticó este viernes la decisión del juez y defendió que "los niños no son propiedad del Estado".

"Para estos jueces, una sola palabra: Vergüenza. ¡Los niños no son propiedad del Estado, los niños deben poder vivir y crecer con el amor de mamá y papá!", escribió Salvini en su cuenta de X, donde ha sido muy crítico con la justicia desde que se conoció la noticia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El expediente sobre Birmingham y su esposo Nathan Trevallion llegó al juez tras un informe sobre una intoxicación por hongos que llevó a la familia a acudir al hospital en abril de este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los trabajadores sociales intervinieron tras comprobar que los tres hijos de la pareja no asistían a la escuela , a pesar de haber realizado las pruebas de fin de curso obligatorias en un centro público, y que su casa carecía de baño, agua corriente y electricidad.

El Tribunal de Menores ya había solicitado que les concedieran la custodia temporal de sus tres hijos, alegando un grave perjuicio para su desarrollo.

Sin embargo, la pareja nunca aceptó la decisión, defendiendo su elección de "liberarse de la toxicidad de la vida moderna"

El Juzgado de Menores justificó su decisión al considerar que el entorno en el que vivían los niños podía causarles "graves consecuencias psicológicas y educativas" y afectar de forma significativa a su desarrollo, aunque los progenitores defendieron que todas sus decisiones estuvieron orientadas al "bienestar psicofísico" de sus hijos.