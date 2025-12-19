Juzgado salvadoreño suspende entrega de resolución absolutoria en caso de ambientalistas

El Juzgado de Sentencia de la localidad de San Vicente, según un comunicado, "suspendió nuevamente la entrega por escrito del fallo absolutorio de los ambientalistas de Santa Marta, postergando así el cierre definitivo de este caso de criminalización y persecución judicial contra el activismo ambiental".

Explicó que "esta es la tercera vez que el juzgado suspende la entrega del fallo que fue presentado oralmente el pasado 24 de septiembre", que la anterior suspensión fue el 28 de noviembre, "justificando que la entrega del fallo coincidía con una convención del órgano Judicial realizada en esa misma fecha".

Los ambientalistas pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, que se reconoce por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.

Estas personas fueron procesadas en dos ocasiones por el mismo hecho, en un primer momento un juzgado penal los absolvió pero una cámara de apelaciones anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Juzgado de Sentencia absolvió el pasado 24 de septiembre a los cinco líderes comunitarios y a otras tres personas acusadas por el asesinato en 1989.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La Comunidad Santa Marta y las familias de los ambientalistas denunciamos esta nueva suspensión como una estrategia dilatoria del Juzgado de Sentencia de San Vicente, cuyo propósito es dilatar el cierre del proceso y alargar el sufrimiento de los procesados, sus familias, su comunidad y sus organizaciones".

Añadió que "no descartamos la posibilidad de demandar a los jueces integrantes de dicho tribunal ante la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia y ante instancias internacionales por retardación de justicia".