La Asamblea de Ecuador convoca al jefe de la Judicatura tras presuntas amenazas a un juez

Las amenazas estarían presuntamente relacionadas con un caso de narcotráfico que involucra a un ciudadano serbio cuya defensa legal fue asumida por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.

El ciudadano de nacionalidad serbia fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos el pasado 20 de noviembre y el juez Serrano formó parte del tribunal.

"Como Presidente de la Asamblea Nacional, y en ejercicio de mis atribuciones constitucionales, he decidido convocar al Presidente del Consejo de la Judicatura para que comparezca ante el Pleno, frente a los representantes del pueblo ecuatoriano, en estricto cumplimiento de la Constitución", compartió Olsen en su cuenta de X.

Olsen explicó que la solicitud se debe a causa de los hechos de conocimiento público difundidos en las últimas horas relativos a un caso de litigio vinculado con un juez que han generado "preocupación ciudadana".

El presidente de la Asamblea solicitó que se ponga en conocimiento del Pleno el pedido de la comparecencia "con fines informativos", con el fin de que sea incluido en el orden del día, sometido a votación y después se curse la convocatoria formal con día y hora.

La decisión se produce en el contexto de la polémica generada por un proceso judicial relacionado con el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien presentó su renuncia después de denunciar que recibió amenazas y presiones por parte de una persona que se habría identificado como funcionario del Consejo de la Judicatura.