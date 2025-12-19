La bolsa de São Paulo cae un 1,39 % en una semana atravesada por el ruido político

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 158.473 puntos básicos, tras subir este viernes un 0,35 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,12 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,528 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En una semana políticamente conturbada, la bolsa se anotó tres días de suba y dos de pérdidas, siendo la más brusca el martes, cuando se desplomó un 2,40 %.

Este viernes, la Policía Federal de Brasil registró los domicilios de dos diputados del Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro, entre ellos el jefe del espacio político en la Cámara de Diputados, por el supuesto desvío irregular de recursos públicos.

En la víspera, la presidencia de la Cámara de Diputados declaró la pérdida de mandato de Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, por superar el límite de faltas no justificadas permitido por la Constitución.

Además, el Congreso aprobó esta semana el proyecto de ley que busca reducir las penas de los implicados en la trama golpista, entre ellos el de Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración que intentó impedir la toma de posesión del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

En tanto, Lula adelantó que vetará el proyecto ya que aquellos que cometieron crímenes contra la democracia "tienen que pagar", aunque el Congreso Nacional tiene poder para tumbar su decisión y aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.

Con todo, el Parlamento de Brasil aprobó este viernes, justo antes del inicio del receso, el presupuesto del Estado para 2026, que prevé un superávit de 34.200 millones de reales (unos 6.175 millones de dólares al cambio de hoy).

En este contexto, las acciones de la minera Vale y de la estatal Petrobras colaboraron con la suba de este viernes, tras apreciarse un 0,71 % y un 0,36 %, respectivamente.

Los bancos cerraron la sesión de forma irregular, con crecimientos de Bradesco (0,93 %); Itaú (0,92 %) y Santander Brasil (0,84 %), mientras que el estatal Banco do Brasil cayó un 0,69 %.

Las beneficiadas de esta sesión fueron las acciones preferentes y ordinarias de la empresa de logística y transporte MRS, que crecieron un 62,83 % y un 61,78 %, respectivamente.

En la punta contraria, los papeles que más perdieron valor fueron los de la empresa de telecomunicaciones Infracommerce (-18,95 %) y la compañía de infraestructura logística Log CP (-11,74 %).

El volumen negociado durante la jornada en el parqué paulista superó los 32.297 millones de reales (unos 5.826 millones de dólares) en 4,2 millones de operaciones financieras.