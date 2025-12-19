Mundo
19 de diciembre de 2025 - 14:10

La Bolsa española marca un récord al cierre

Madrid, 19 dic (EFE).- La Bolsa española logró este viernes un nuevo máximo histórico de cierre, en 17.169,8 puntos, con una subida del 0,22 %, aunque quedó por debajo de los 17.200 puntos que había llegado a superar durante la sesión.

Por EFE

El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, sumó 37,2 puntos, un 0,22 %, apoyado por la subida de Wall Street y el alza de la mayoría de la banca y de las empresas energéticas. No obstante, los 17.169,8 puntos del cierre quedan por debajo del récord intradía alcanzado durante la sesión (17.218,3 puntos).

En su cuarta semana seguida al alza, el IBEX 35 ganó el 1,87 % y en el año acumula un alza del 48,08 %.

De los grandes valores, la eléctrica Iberdrola avanzó este viernes el 1,48 % y el grupo financiero BBVA y la petrolera Repsol subieron el 1,07 %, mientras que Telefónica perdió el 1,72 % (segunda mayor caída del IBEX), el gigante textil Inditex, el 1 %, y Banco Santander, el 0,25 %.