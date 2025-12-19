La Cámara Alta alemana aprueba la reforma del servicio militar para reforzar al Ejército

En un futuro, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos alemanes de 18 años recibirán un cuestionario sobre motivación y aptitud.

Los hombres están obligados a cumplimentarlo, mientras que las mujeres pueden hacerlo de manera voluntaria.

Además, todos los hombres nacidos a partir de enero de 2008 deberán someterse al reconocimiento médico militar.

El objetivo de la ley es aumentar el número de soldados hombres y mujeres en activo de los actuales aproximadamente 184.000 a entre 255.000 y 270.000 para el año 2035, según el Gobierno de coalición dirigido por el canciller Friedrich Merz.

A ello se sumarán 200.000 reservistas.

El refuerzo de personal de las Fuerzas Armadas se realizará inicialmente de forma voluntaria.

Para atraer al mayor número posible de jóvenes a un servicio voluntario, la ley prevé incentivos como una remuneración mensual de unos 2.600 euros brutos y, en determinados casos, una subvención para obtener el carné de conducir de coche o camión.

A partir de 2027, el Gobierno estará obligado a presentar a la Cámara Baja o Bundestag las cifras de personas voluntarias.

Si estas no son suficientes, el Bundestag podrá declarar mediante resolución la denominada obligación de servicio por necesidad.

Solo entonces será posible una incorporación forzosa y, por tanto, la introducción del servicio militar obligatorio.

La ley puede ahora ser promulgada por el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. En su mayor parte, entrará en vigor el 1 de enero de 2026.