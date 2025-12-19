La Cámara Alta de Alemania aprueba la reforma de las pensiones

La llamada ley para la estabilización del nivel de las pensiones y la pensión de maternidad III, que garantiza la plena equiparación de los períodos de crianza de hijos nacidos antes de 1992 con los que nacieron posteriormente, aprobada por el Bundestag a comienzos de diciembre, superó así el trámite del Bundesrat.

Los representantes de los Estados federados dieron en concreto su visto bueno a la prórroga hasta 2031 del mantenimiento de la garantía del nivel de las pensiones en el 48 %.

Con esta medida se pretende evitar una caída del nivel de las pensiones y la desvinculación de las pensiones respecto a los salarios, si bien no se determina cómo se financiará el coste que conllevará teniendo en cuenta el cambio demográfico.

A su vez, con la pensión de maternidad se computan los períodos de crianza de hijos que se incorporan al cálculo de la pensión.

Hasta el momento, el reconocimiento de las tareas de crianza en la pensión difería según el momento del nacimiento de los hijos.

En el futuro, con la pensión de maternidad III, los períodos de crianza para todos los hijos se ampliarán hasta un máximo de tres años.

El objetivo es equiparar plenamente a todas las madres en el derecho de pensión a partir de 2027.

A su vez, la supresión de la prohibición de encadenamiento era un requisito de derecho laboral para la pensión activa, que fue aprobada por separado en el Bundesrat este viernes.

Esta parte de la reforma de las pensiones pretende crear incentivos para que las personas mayores continúen trabajando voluntariamente más allá de la edad legal de jubilación.

Las personas jubiladas, una vez alcanzada la edad legal ordinaria de jubilación de 67 años, podrán ganar 2.000 euros al mes libres de impuestos en un empleo por cuenta ajena.

Cada euro que se gane por encima de esa cantidad estará sujeto a impuestos.

El empleador seguirá pagando las cotizaciones a la seguridad social, lo que contribuye a la estabilidad financiera de los sistemas de seguridad social.

Según el Gobierno federal unas 168.000 personas jubiladas seguirían así a disposición del mercado laboral a partir de enero.