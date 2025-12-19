La Justicia de EEUU publicará "cientos de miles de documentos" sobre Epstein este viernes

"Espero que publiquemos varios cientos de miles de documentos hoy, y estos se presentarán en diferentes formatos: fotografías y otros materiales relacionados con todas las investigaciones sobre el señor Epstein", confirmó a Fox News el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Blanche también advirtió que prevén la liberación de "varios cientos de miles más" de archivos durante las próximas semanas.

El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó con amplio apoyo de ambas bancadas la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que concedió 30 días al Departamento de Justicia para que publicara los archivos.

Aunque en un principio se mostró reacio e incluso furioso con quienes pedían la publicación de todos los documentos, Trump rectificó y firmó la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Legislativo.

El presidente aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y explotación sexual de menores.

Los archivos contienen más de 300 gigas de información, que incluye desde documentos del FBI, deliberaciones de la Fiscalía General que lidera la fiscal general Pam Bondi, a materiales sobre la investigación del gran jurado que imputó al delincuente sexual en 2019.

La delicada naturaleza del caso complica estos esfuerzos, porque cada documento tiene que ser examinado y censurado para ocultar información sensible y proteger la identidad de las víctimas.

"Lo que estamos haciendo es revisar cada documento que vamos a publicar, asegurándonos de que la identidad y la historia de cada víctima estén completamente protegidas, en la medida en que sea necesario”, afirmó Blanche a Fox News.

La polémica sobre el caso del fallecido magnate estalló después de que el DOJ informara en julio que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajaeaba, como afirman varias teorías conspirativas.

Esto incendió a las bases MAGA (siglas de 'Hacer grande a EE.UU. de nuevo'), seguidores acérrimos del presidente republicano que consideran válidas estas teorías - a las que el propio Trump ha dado sustento-, y que han pedido insistentemente que se publiquen todos los archivos del caso, como prometió el mandatario.