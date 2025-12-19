La UE importó un 59,9 % de su gas natural licuado de EE.UU. entre enero y septiembre

El segundo mayor exportador de GNL a la UE fue Rusia, con un 12,7 % del volumen y por delante de Argelia (7,7 %), agregó Eurostat en un comunicado.

En términos de valor, las importaciones de GNL crecieron un 36,1 % en los nueve primeros meses del año en el conjunto del mercado único.

En paralelo, la UE redujo de forma significativa sus compras de petróleo, de forma que entre enero y septiembre, las importaciones medias mensuales de crudo y productos petrolíferos descendieron un 18,3 % en valor y un 6,6 % en volumen en comparación con la media mensual de 2024.

En cuanto a las importaciones de gas natural por gasoducto, su valor aumentó un 3,1 %, mientras que el volumen cayó un 4,9 % en el mismo periodo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Noruega se mantuvo como el principal suministrador de gas por bombeo de la UE, con el 51,8 % del total, seguida de Argelia (14,6 %) y del Reino Unido (13,4 %), según Eurostat.