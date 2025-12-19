Liubliana destaca que los activos rusos siguen siendo una herramienta de negociación

Los activos congelados del Banco Central de Rusia siguen siendo “la moneda de cambio más poderosa para entablar conversaciones serias sobre la paz en Ucrania en los próximos días y semanas”, evaluó el liberal Golob tras participar en el Consejo Europeo que concluyó hoy en Bruselas con un acuerdo para financiar a Ucrania en 2026 y 2027 mediante un préstamo respaldado por el presupuesto comunitario.

Afirmó que el objetivo principal de los activos rusos congelados es utilizarlos para reparaciones de guerra o la reconstrucción de Ucrania cuando se logre la paz.

“Creo que ese es el mensaje más importante. Deseamos sinceramente que la paz llegue a Ucrania lo antes posible, y creo que a partir de hoy hay algunas posibilidades más", añadió el mandatario, citado por la agencia local STA.

En lugar de utilizar los activos congelados del Banco central de Rusia, que fue una de las opciones consideradas para financiar a Ucrania en los próximos dos años, los jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete optaron hoy en Bruselas por un préstamo de 90.000 millones de euros con respaldo al margen presupuestario de la UE.

El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, subrayó hoy, según la agencia de noticias croata Hina, que la UE ha demostrado una vez más su apoyo a Ucrania.

"Creo que hemos tomado una decisión estratégica importante. La Unión Europea apoya a Ucrania y le ha proporcionado una financiación adecuada para los próximos dos años", declaró el líder conservador croata.