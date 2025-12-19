Lluvias y nevadas alivian parcialmente la sequía en Irán

Las precipitaciones han llegado acompañadas de nevadas en zonas montañosas del norte y del oeste del país durante la semana, mejorando parcialmente la situación de los embalses, que se encontraban en niveles mínimos.

La nieve ha cubierto parte de las montañas de Teherán este viernes permitiendo la apertura de las pistas de esquí, que en años anteriores comenzaban a operar semanas antes.

En las sureñas islas de Kish y Qeshm, situadas en el golfo Pérsico, las lluvias torrenciales anegaron calles, viviendas y zonas comerciales, obligando a las autoridades locales a desplegar equipos de emergencia.

Vídeos difundidos en redes sociales mostraron vehículos atrapados en el agua y comercios inundados, mientras residentes denunciaban daños materiales.

Las autoridades provinciales informaron de desbordamientos de cauces secos y de sistemas de drenaje colapsados.

En la ciudad portuaria de Bandar Abás y en islas cercanas del estrecho de Ormuz, las lluvias dieron lugar a un fenómeno natural llamativo cuando el agua arrastró sedimentos ricos en óxido de hierro desde las colinas hasta la costa, tiñendo de rojo el agua del mar en algunas playas, algo que ocurre cada vez que se registran precipitaciones torrenciales en la zona.

Las imágenes del mar teñido de rojo se viralizaron rápidamente en redes sociales, atrayendo la atención tanto de residentes como de turistas.

Los servicios meteorológicos iraníes advirtieron que las precipitaciones podrían continuar de forma intermitente en los próximos días, mientras las autoridades insisten en que, pese al alivio puntual, las lluvias no son suficientes para resolver la profunda crisis hídrica que afecta al país.

Irán enfrenta el otoño más seco de las últimas seis décadas, con una disminución del 52 % en las precipitaciones en todo el país durante esta estación en comparación con el promedio de largo plazo.

Ante esta situación, el mes pasado se celebraron en el país rezos colectivos para pedir lluvia y, en las últimas semanas, se han lanzado operaciones de siembra de nubes para provocar precipitaciones.