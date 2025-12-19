Los agricultores franceses llevan su protesta ante la residencia de Macron en la playa

Los agricultores de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), decididos a mantener sus protestas pese al aplazamiento de la firma del acuerdo con Mercusur, se empezaron a manifestar frente a la casa de la pareja Macron a partir de las 5,30 horas (4.30 GMT) de este viernes, informó la prensa local francesa.

Tras el anuncio la pasada noche de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del aplazamiento hasta enero de la firma del acuerdo UE-Mercosur, la FNSEA consideró que esta decisión "no es suficiente" y llamó a sus miembros a permanecer "movilizados".

Desde la semana pasada, cientos de agricultores, sobre todo en el suroeste del país, organizan bloqueos de autopistas y carreteras, manifestaciones ante Prefecturas del Gobierno y ayer se sumaron en gran número a la violenta movilización en Bruselas para expresar su descontento con el tratado comercial que estiman que atenta contra sus intereses.

Negociado durante más de 25 años, este acuerdo de libre comercio permitiría a la UE exportar más automóviles, maquinaria, vinos y licores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Por otro lado, facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa, una perspectiva que preocupa a los sectores afectados.

Sin embargo, la mecha que prendió la protesta en el suroeste francés la semana pasada fue el descontento de ganaderos con el procedimiento oficial para combatir la epidemia de dermatosis nodular contagiosa, en especial por el sacrificio de los rebaños afectados por la enfermedad bovina.

Cuatro autopistas permanecen bloqueadas esta mañana en el suroeste de Francia debido a esas protestas agrícolas, en la víspera del inicio de las vacaciones escolares de fin de año, entre ellas la A63 (Burdeos-España).

Ante este panorama, el Gobierno "ya no tolerará más bloqueos" durante las fiestas navideñas, aunque las fuerzas del orden actuarán "con discreción", advirtió la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, en la radio RTL.

"No queremos enfrentar a la policía ni a la gendarmería contra los agricultores. Pero los franceses deben poder reunirse con sus familias para las fiestas; esa también es nuestra responsabilidad", declaró.

Los llamamientos a una "tregua de Navidad" se multiplican tras el anuncio del aplazamiento del acuerdo UE-Mercosur, pero el enojo de los agricultores sobre el terreno persiste ante la gestión del Gobierno de la dermatosis bovina. El primer ministro, Sébastien Lecornu, recibe este viernes a los sindicatos agrícolas para tratar de desactivar la protesta.