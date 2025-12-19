Los negociadores ucranianos comienzan una nueva ronda de contactos en EE.UU.

Kiev, 19 dic (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov, iniciarán este viernes en Estados Unidos una nueva ronda de contactos con los mediadores estadounidenses, dentro de las negociaciones que impulsa Washington para poner fin a la guerra rusa en el país.