Los sindicatos del Louvre presentan un nuevo preaviso de huelga el para el 5 de enero

Así lo habían advertido ya desde esta mañana, cuando se confirmó el fin de la huelga iniciada el lunes, a modo de tregua navideña, y el museo más visitado del mundo (con casi 9 millones de visitantes anuales) pudo volver a abrir completamente sus instalaciones.

"Si no cambia nada, vamos a parar de nuevo el 5 de enero", advirtió en declaraciones a EFE el sindicalista Christian Galani.

Esa postura fue confirmada en una reunión celebrada esta tarde, en la que los representantes de los trabajadores fijaron una nueva asamblea para el 5 de enero próximo, en la que se votará si se retoma el paro.

A tal fin se ha presentado ya un preaviso de huelga a partir de esa fecha, según indicaron en un comunicado conjunto las centrales sindicales CFDT, CGT y SUD.

En su mensaje, esas organizaciones indicaron que están dejando "unos días a la administración para que presente nuevas propuestas a la altura de los retos", ya que las aportadas hasta ahora están "por debajo de las realidades cotidianas" de lo que requiere la plantilla del museo.

También recordaron las principales reclamaciones presentadas al Ministerio de Cultura (responsable del Louvre por tratarse de una institución pública), que incluyen un cambio de gobernanza, dar prioridad a las obras para asegurar el establecimiento, eliminar el inminente aumento del precio de los billetes para los visitantes de fuera de la UE y frenar el proyecto de crear una nueva entrada.

Piden igualmente la estabilización de los empleos y crear otros que satisfagan las necesidades reales del museo, reducción de la carga de trabajo, revalorización de los salarios y mejora de las condiciones laborales y de visita, entre otras condiciones.

El Louvre está, desde el pasado octubre, en el ojo del huracán desde el espectacular robo de ocho joyas de la Corona francesa de un valor patrimonial incalculable, que no han podido ser recuperadas aún pese a que los cuatro presuntos autores materiales del hurto sí han sido detenidos.

Después de ese incidente que dio la vuelta al mundo, el prestigioso museo ha ido encadenando reveses, como el cierre de una parte del museo por la fragilidad de las vigas de ese sector del edificio, la inundación de una sala que guardaba manuscritos egipcios y después la huelga de sus trabajadores.