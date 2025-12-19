Lula pone en operación el Puente de la Integración entre Brasil y Paraguay

El líder socialista abrió el puente para el tránsito de vehículos, inicialmente camiones sin carga, en una ceremonia que realizaría junto al presidente paraguayo, Santiago Peña, pero quien, por problemas de agenda, tuvo que programar otro acto similar para el sábado tras su participación en la Cumbre del Mercosur.

"No estoy con Santiago Peña porque él no podía hoy por un problema de orden familiar y yo no puedo el sábado después de la Cumbre del Mercosur porque tengo que viajar a Brasilia. Entonces decidimos que yo inauguro el lado brasileño hoy y él el lado paraguayo el sábado", explicó Lula en un breve discurso.

El puente entre la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y la paraguaya de Presidente Franco, con sus obras concluidas hace varios meses, no había sido abierto al tránsito debido a que faltaban algunas vías de acceso y las instalaciones para los agentes de aduana y policiales.

Se trata de la segunda conexión viaria sobre el río Paraná, frontera natural entre los dos países, y de una obra vital para desahogar el tránsito sobre el llamado Puente de la Amistad, inaugurado hace seis décadas entre Foz de Iguazú y la paraguaya Ciudad del Este.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Puente de la Amistad, hasta hoy la única conexión viaria entre los dos países en la región, recibe diariamente un flujo de 100.000 personas y unos 45.000 vehículos, según un comunicado de la Presidencia brasileña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El nuevo puente, con un costo de 1.900 millones de reales (unos 343 millones de dólares o 293 millones de euros) financiados por los dos países, tiene 760 metros de extensión y alcanza una altura de 470 metros sobre el río.

La obra, sustentada en dos torres de 190 metros de altura, cuenta con dos pistas de 3,6 metros de ancho.

Lula dijo que la construcción del puente es una demostración de que los dos países apuestan a la integración y al crecimiento de sus economías, ya que incentivará el comercio bilateral.

En una referencia a las actuales tensiones en El Caribe entre Estados Unidos y Venezuela, expresó que la construcción del puente es una demostración de que "desde Sudamérica queremos decirle al mundo que somos a favor de la paz".

"El puente será un motor de prosperidad para la región ya que optimiza el flujo comercial y turístico", afirmó por su parte Enio Verri, director general brasileño de Itaipú, la hidroeléctrica binacional ubicada en la región y que financió gran parte del proyecto.

Además de la hidroeléctrica de Itaipú, en la conocida región como la Triple Frontera también se ubican las Cataratas del Iguazú, compartidas por Brasil y Argentina.

Las negociaciones para la construcción del nuevo puente comenzaron en 1990, pero solo ganaron ritmo a partir de 2005 tras la firma de un acuerdo internacional que estableció las bases técnicas y financieras de la obra.