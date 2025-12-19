Marco Rubio abre la puerta a un desarme parcial de Hamás que le impida atacar a Israel

"Pediría a todos que se concentren en qué tipo de armamentos y capacidades necesitaría Hamás para amenazar o atacar a Israel, como base para definir lo que debería ser el desarme", afirmó Rubio durante una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que "no habrá paz si dentro de dos años Hamás lanza cohetes, mata israelíes o lleva a cabo, Dios no lo quiera, otro ataque terrorista como el del 7 de octubre".

Rubio señaló que el alcance del desarme deberá ser determinado por equipos técnicos y contar con la aceptación de Hamás, Israel y los mediadores involucrados en el proceso.

Asimismo, advirtió de que "nadie va a querer invertir" en la reconstrucción de la Franja de Gaza si existe la posibilidad de que el conflicto vuelva a estallar.

"No se puede permitir un Hamás que pueda amenazar a Israel en el futuro. Si eso ocurre, no habrá paz", concluyó.

Estados Unidos negocia con las partes involucradas en la implementación de la segunda fase del plan de paz de la Administración de Donald Trump para Gaza.

Esta etapa contempla la retirada de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición sin presencia de Hamás.

La primera fase, que entró en vigor en octubre, incluía el cese de las hostilidades, además de la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás y de los prisioneros palestinos, en el lado israelí, además de la entrada de ayuda humanitaria en el enclave.

Sin embargo, los ataques israelíes no han cesado por completo, y sus drones siguen sobrevolando Gaza mientras que las tropas disparan a quienes considera que se acercan demasiado.

Uno de los principales impedimentos que pone Israel es que todavía le falta recibir el cuerpo del último rehén israelí.

El balance de personas asesinadas en la Franja de Gaza supera los 70.000 mientras que los heridos ascienden a más de 171.000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Ese día comenzó la actual ofensiva de Israel, tras el ataque de Hamás en el que se calcula que murieron más de 1.200 personas.