Marina de Perú firma convenio con empresa de Corea del Sur para adquisición de submarinos

El contrato tiene el objetivo codesarrollar el expediente técnico para la futura adquisición de unidades submarinas y este forma parte de una estrategia de acercamiento con el país asiático.

El presidente interino de Perú, José Jerí, estuvo presente en el acto protocolar de la firma del convenio entre Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú S.A.) y HD Hyundai Heavy Industries, celebrado en la Base Naval del Callao.

Esta firma "marca el inicio formal del proceso de renovación de la fuerza de submarinos, clave para la defensa marítima del país, como parte del compromiso expreso del Gobierno para fortalecer esta institución castrense", informó el Ministerio de Defensa peruano.

Este convenio con la empresa surcoreana permitirá el codesarrollo tecnológico y la transferencia de capacidades tecnológicas, procesos de construcción, control de calidad y mantenimiento desde Hyundai, uno de los astilleros más importantes del mundo, hacia SIMA.

Además, el ministerio señaló que la futura coproducción local fortalecerá la industria naval peruana y ampliará la participación de proveedores nacionales.

El Ejecutivo peruano agregó que el expediente técnico para la futura adquisición de submarinos incluye un diseño colaborativo, plan de transferencia tecnológica y preparación industrial nacional, lo que servirá como base técnica para la coproducción de nuevas unidades.

Este contrato es parte de la cooperación estratégica Perú-Corea, por lo que se prevé una próxima capacitación en el país asiático, así como la presencia de expertos de Hyundai en Perú y programas para proveedores locales.

Hace una semana, el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez afirmó que recuperar la capacidad en Defensa de su país es «una necesidad imperiosa», en referencia a una próxima compra de aviones caza y un reciente acuerdo firmado con Corea del Sur para adquirir casi 200 vehículos blindados.

Álvarez destacó que existe un acercamiento con el país asiático y que Perú ya ha manifestado su interés en el avión caza multirol KF 21, pero dijo que también estudia aeronaves de procedencia estadounidense, sueca y francesa.

Asimismo, comentó la firma de un acuerdo estratégico para la adquisición de 195 tanques K2 y vehículos blindados de la firma surcoreana Hyundai Rotem, en la que será la mayor exportación de defensa terrestre de Corea del Sur a un país de América Latina.