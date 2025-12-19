México mantiene diálogo con China, India y Corea del Sur pese a barreras arancelarias

Sheinbaum explicó, en su conferencia de prensa diaria, que el seguimiento se trabaja de forma conjunta entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía (SE), por tratarse de la relación con otros Gobiernos y de la política comercial.

Cuestionada sobre si México buscaría un tratado o un acuerdo con esos países, Sheinbaum evitó comprometer una figura específica. "No sé si es un tratado, un acuerdo comercial, algún esquema. Nosotros no queremos enemistarnos con ningún país, con ningún pueblo, con ningún Gobierno”, respondió.

La mandataria enmarcó la decisión en su estrategia de desarrollo industrial, denominada Plan México, y con la cual busca posicionar al país entre las 10 principales economías del mundo.

"Lo que buscamos siempre es el desarrollo del país", comentó, y citó como ejemplo el sector textil, donde reportó señales de menor importación y mayor producción local.

Recientemente, el Congreso mexicano aprobó barreras arancelarias —que entrarán en vigor a partir de enero de 2026— a más de un millar de mercancías asiáticas que se importan, al considerar que afectan la industria nacional y a más de 350.000 empleos en distintas zonas del país.

Con esta medida, según explicó el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, el Gobierno también espera recaudar más de 70.000 millones de pesos (unos 3.889 millones de dólares) y afectar la inflación con un alza de tan solo un 0,2 %.

La mandataria recordó que se abrió un "espacio de trabajo" con el foco puesto en pequeñas y medianas empresas, debido a que "muchos de ellos o de ellas utilizan muchos insumos que vienen de otros países, con los que no tenemos tratado comercial".

El objetivo, remarcó Sheinbaum, es evitar efectos adversos a la inflación, "ni tampoco generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos en México porque traen insumos de estos países con los que no tenemos tratado".

Al referirse a China, India y Corea del Sur, la presidenta subrayó que habrá interlocución bajo criterios definidos y que la barrera arancelaria impulsada no parte de ocurrencias.

"No hay nada que sea subjetivo, alguna ocurrencia. Y en el caso de la India, en el caso de China, en el caso de Corea del Sur, que son los que más se han acercado, hay mesas de trabajo para ver las condiciones", concluyó.