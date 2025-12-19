Navidad, claves para una buena redacción

1. “Navidad” y “navidades”, mayúsculas y minúsculas

Para referirse al 25 de diciembre, “Navidad”, como nombre propio de festividad, se escribe con mayúscula. En cambio, para aludir al ‘tiempo comprendido entre ese día y el día de Reyes’, la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas” indica que se usa más frecuentemente en plural (“navidades”) y, aunque es posible escribirlo con mayúscula, se recomienda la minúscula: “Pasaré todas las navidades en casa de mi padre”.

2. “Nochevieja”, “Nochebuena”..., con mayúscula

“Nochebuena”, “Nochevieja”, “Año Nuevo” y ”Reyes” se escriben con mayúscula inicial por tratarse de nombres propios de festividades, según indica la ortografía académica. Además, y aunque todas son válidas, se prefieren las formas “Nochebuena” y ”Nochevieja” a las escritas en dos palabras “Noche Buena” y ”Noche Vieja”. Por otra parte, “año nuevo” se escribe con minúsculas cuando no se refiere al día 1 de enero, sino a todo el año que empieza: “Os deseo un próspero año nuevo”.

3. Las palabras “feliz”, “próspero”, “paz”..., en minúscula

Términos como “feliz”, “próspero”, “amor”, “paz” o “felicidad”, que suelen verse con inicial mayúscula (“Estas son las mejores frases para desear una Feliz Navidad”), se escriben, al tratarse de adjetivos y nombres comunes, con minúscula inicial: “Estas son las mejores frases para desear una feliz navidad”.

El extranjerismo “christmas” puede sustituirse en español por la adaptación “crismas” (o “crisma”) y por las expresiones “tarjeta” o “felicitación de Navidad”.

El nombre de la representación de la escena del nacimiento de Jesús se escribe con minúsculas, el “belén”, ya que, aunque proviene del topónimo de la localidad donde la Biblia sitúa el nacimiento, se usa en este sentido como sustantivo común. Solo se escribe con mayúscula inicial si se refiere a la ciudad: “Jesús nació en Belén”. También se escriben en minúscula “nacimiento”, “portal” y “pesebre”.

6. La “tardebuena” y la “tardevieja”, con minúsculas

Para hablar de las celebraciones de las respectivas tardes de Nochebuena y Nochevieja, las voces “tardebuena” y “tardevieja” se usan en minúscula y sin necesidad de resalte.

7. “Papá Noel” y “Niño Jesús”, mayúsculas y plural

Para referirse a imágenes o representaciones de Papá Noel o el Niño Jesús, se recomiendan las grafías “niñojesús” y “papanoel”, escritas con minúscula, por ser sustantivos comunes, y en una sola palabra. Sus plurales correspondientes son “niñojesuses” y “papanoeles”.

8. Las “preúvas”, todo junto y con tilde en la “u”

El término “preúvas”, usado para aludir a la celebración en la que se toman las uvas de Nochevieja de forma anticipada, se escribe en una sola palabra, sin guion y con tilde en la “u”.

9. La expresión “las campanadas”, con minúsculas

Al utilizar “las campanadas” en alusión a las doce campanadas que marcan el final de un año y el comienzo de otro, esta expresión se escribe con minúsculas. Si se trata del nombre de un programa de radio o televisión, lo indicado es “Las campanadas”, con mayúscula solo en el artículo y escrito en cursiva.

El sustantivo “macrofiesta”, que se aplica a fiestas multitudinarias, se escribe en una sola palabra, sin espacio ni guion intermedio, no “macro fiesta” ni “macro-fiesta”.

11. La denominación “sus majestades los Reyes Magos”, mayúsculas y minúsculas

Cuando se emplea el giro “sus majestades los Reyes Magos (de Oriente)”, lo indicado es que la fórmula de tratamiento ”sus majestades” vaya con minúscula.

El empleo del verbo “descambiar” con el sentido de ‘devolver una compra’ es apropiado, ya que se trata de deshacer un cambio hecho en el momento de la transacción.

